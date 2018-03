Quelques éclaircies entre les gouttes et la grisaille

(Belga) Le temps sera assez variable ces prochains jours avec des averses et des éclaircies. Les températures vont en outre grimper jusqu'au week-end.

Mercredi après-midi, le ciel pourra être très nuageux avec des averses parfois assez intenses et éventuellement accompagnées de grésil et d'un coup de tonnerre. Les maxima iront de 3 à 6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, à 9 degrés dans les autres régions. Le vent deviendra modéré de secteur ouest à sud-ouest. La nuit prochaine, la nébulosité restera abondante avec encore l'une ou l'autre averse. Les températures redescendront entre -2 et +2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre +2 et +4 degrés dans les autres régions. Jeudi, il fera encore couvert avec de la pluie, voire temporairement quelques chutes de neige ou de neige fondante en Ardenne. Un temps plus sec accompagné de quelques éclaircies reviendra en cours d'après-midi sur l'ouest, puis sur le centre du pays. Le temps restera pluvieux au sud du sillon Sambre et Meuse. Maxima de 5 à 7 degrés en Ardenne et de 7 à 9 degrés dans les autres régions. Le vent gagnera en intensité avec des rafales de 65 km/h. Vendredi, le temps sera d'abord sec. En cours de journée, le ciel s'ennuagera sur la plupart des régions depuis le sud, annonçant l'arrivée d'une zone de pluie en soirée par la France. Les maxima se situeront autour de 7 degrés en Ardenne et 10 degrés ailleurs. Les températures grimperont encore le week-end avec des maxima jusqu'à localement 15 degrés. (Belga)