Quelques éclaircies et peut-être un coup de tonnerre en cette veille de Noël

(Belga) Éclaircies et nuages accompagnés d'averses alterneront ce mardi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique. Les périodes nuageuses pourront être assorties de vents forts voire, localement, d'un coup de tonnerre sur l'ouest du pays. Les maxima se situeront entre 8 et 11 degrés. Le vent sera principalement assez fort à très fort à la côte, de secteur ouest. Les rafales pourront atteindre les 70 km/h et même localement les 80 km/h sous les averses. Le vent ne faiblira qu'en fin d'après­-midi.

Au cours de la soirée du réveillon, le temps redeviendra progressivement plus calme. La nuit, le ciel restera variable à très nuageux, avec la possibilité d'encore quelques averses. Les températures baisseront pour atteindre les 3 à 6 degrés dans l'intérieur des terres, et 8 degrés pour la bande côtière. Le vent soufflera de manière modérée mais toujours assez fort à la côte, de secteur ouest­-nord­-ouest. Le jour de Noël, quelques averses seront d'abord possibles en début de matinée, essentiellement sur l'est du pays. Ensuite, sous l'influence d'une cellule anticyclonique sur la France, le temps deviendra généralement sec et parsemé d'éclaircies. Les maxima seront compris entre 4 degrés dans les Hautes Fagnes, et 8 degrés à la mer. Le vent passera de modéré à faible, de secteur nord­-ouest. (Belga)