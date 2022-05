Sabrina Jacobs annonce le retour des orages: "Il faut s'attendre à 10, 15, 20 litres par mètre carré en l'espace de 3 heures"

Sabrina Jacobs, notre présentatrice de la météo, était invitée sur le plateau du RTLINFO 13H. Elle annonçait le retour des orages. "Il fait chaud. A cette époque de l'année, nous devrions tourner aux alentours des 18 degrés maximum et cette après-midi, on annonce entre 22 et 27 degrés. Soyons clairs, ce n'est pas un record. Il faut remonter au 24 mai 1922 pour atteindre le record de 32,3 degrés".

Et de poursuivre: "Ces températures, cette chaleur dans les basses couches combinées au taux d'humidité très élevé et au vent aussi présent en altitude vont entraîner de l'instabilité. C'est précisément de cette instabilité dont il est question quand on évoque cette dégradation orageuse annoncée. Il faut s'attendre à des précipitations avec 10, 15, 20 litres par mètre carré en l'espace de 3 heures", détaille Sabrina Jacobs.

"Dans la nuit de mercredi à jeudi, une vague orageuse va traverser le pays en partant depuis la Manche à partir de minuit. La trajectoire partira depuis le sud-ouest vers les Flandres et l'ouest du Hainaut. Nous retrouverons ces averses orageuses sur le centre du pays en fin de nuit et sur l'est entre 8 et 9 heures du matin. Il y aura ensuite une petite accalmie, mais une deuxième vague orageuse traversera notre pays un petit peu plus tard dans la journée avec de la grêle et du vent. L'IRM se réunira cette après-midi pour établir le niveau de vigilance annoncé."