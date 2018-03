Temps sec mais toujours froid

(Belga) Le temps sera froid et sec, jeudi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima dépasseront légèrement 0 degré sur l'ouest mais resteront négatifs ailleurs. Le vent piquant, de secteur est, sera soutenu.

Quelques flocons ne sont pas exclus sur le nord-ouest. Il fera froid, avec des maxima entre -4 degrés dans les cantons de l'est, -1 degré dans le nord, 0 degré ailleurs et jusqu'à 2 degrés le long de la frontière française. En soirée et durant la nuit, le ciel sera nuageux et les minima oscilleront autour de -4 degrés dans le centre. La journée de vendredi débutera sous les nuages et un risque d'averse de neige ou de pluie verglaçante le long de la frontière française n'est pas exclu. A partir de la mi-journée, une zone de précipitations traversera le pays depuis le sud. L'IRM s'attend à de la neige voire de la pluie verglaçante sur le sud et l'ouest et de la neige ailleurs. Le thermomètre n'affichera pas plus de 0 degré dans le nord, 3 degrés à l'ouest et environ -1 degré en Ardenne. Il fera plus doux samedi, avec des maxima de 2 à 4 degrés prévus en Ardenne et 7 à 8 degrés en plaine. (Belga)