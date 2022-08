Toute la Belgique en alerte orange: le pic de chaleur pas encore atteint

La Belgique est désormais entièrement en alerte orange à la chaleur : tout le territoire - excepté toujours le littoral. Hier l'IRM a enregistré plus de 30 degrés dans sa station d'Uccle et les températures vont continuer à monter avec un pic attendu pour dimanche avec 35 degrés.



Soleil et fortes chaleurs resteront au programme de ce jeudi. Les températures atteindront 25°C en bord de mer et 28 à 33°C dans l'intérieur du pays. Le vent deviendra modéré l'après-midi, le long du littoral parfois assez fort, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La nuit prochaine se déroulera sous un ciel étoilé avec des minima de 14 à 20°C. Le vent sera faible à modéré.

Vendredi, le ciel sera ensoleillé à quelques rares nuages élevés près. Il fera très chaud avec des maxima de 28 à 33°C, voire localement 34°C. Le vent sera faible à modéré, devenant modéré à assez fort et revenant l'après-midi le long du littoral.

Samedi, le temps ensoleillé et très chaud persistera avec des maxima de 28 à 33, voire 34°C par endroits. Le vent d'est sera faible à par endroits modéré. A la mer, il s'orientera en cours de journée au nord-nord-est en devenant modéré.

Dimanche, le soleil sera encore présent, mais il sera de plus en plus voilé par des bancs de nuageux moyens et élevés.

La chaleur sera accablante avec des maxima de 30 à 35°C. Le soir ou la nuit suivante, le risque de quelques orages isolés augmentera. Le vent sera faible à parfois modéré de sud-est ou de direction variable. Le littoral profitera d'une brise modérée de nord-nord-est en cours d'après-midi.