Un jeudi matin dans les nuages et le froid

Le territoire belge sera enveloppé jeudi matin dans un brouillard épais, voire givrant en de nombreux endroits. L'Institut royal météorologique avertit également les automobilistes quant à de possibles plaques de glace et de neige durcie entre jusque 8h00. Les éclaircies feront ensuite leur apparition depuis le sud du pays. Il fera encore froid, avec des maxima en dessous de 0°C en Ardenne et à peine 1°C en Flandre.

Le givre accompagnera de nombreux nuages dans certaines régions, tandis qu'une averse de neige sera possible dans le nord-ouest du pays. Les éclaircies s'étendront ensuite à partir du sud. Les maxima seront compris entre 0 et -3°C au sud du sillon Sambre et Meuse et voisins de +1°C dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré. Cette nuit, la nébulosité augmentera et à partir de la France et une zone de neige traversera la Belgique. Les minima oscilleront entre -5°C en Ardenne et -1°C à la Côte. En cours de nuit, le temps deviendra plus doux dans la moitié sud-est du pays. Dans ces régions, la neige se transformera en neige fondante et en pluie. Dans la moitié nord-est du pays par contre, les gelées et la neige persisteront. En fin de nuit, ces précipitations quitteront le territoire en direction des Pays-Bas.