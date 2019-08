Un mercredi après-midi sous les nuages et quelques averses

(Belga) Cet après-midi, le temps deviendra partiellement à très nuageux partout, prévoit l'IRM. Sur la moitié nord-ouest du pays, nous attendons progressivement de faibles pluies ou des averses. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, le temps restera généralement sec jusqu'en soirée bien qu'une averse ne soit pas exclue. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés en Campine.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera très nuageux à couvert avec des pluies parfois modérées sur l'ensemble du pays. Dans le nord- ouest, des averses alterneront aussi avec des périodes plus sèches. Les minima resteront assez doux avec des valeurs comprises entre 11 degrés en Hautes-Fagnes à 16 degrés à la mer. Jeudi matin, il fera très nuageux avec encore le risque d'une averse sur la plupart des régions. Quelques éclaircies seront possibles sur l'ouest. L'après-midi, il fera partiellement à très nuageux et le risque d'averses augmentera à nouveau. Quelques coups de tonnerre ne sont pas à exclure. Au littoral, le temps restera plus sec. Les températures seront comprises entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés en Campine. Vendredi, le temps sera assez beau avec des éclaircies et des passages nuageux. L'après-midi, la nébulosité deviendra plus abondante et la pluie pourrait faire son apparition en fin de journée dans la région côtière. La pluie s'étendra ensuite à toutes les régions au cours de la nuit suivante. (Belga)