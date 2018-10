Un temps doux et ensoleillé durant les prochains jours

(Belga) Le temps restera ensoleillé mardi après-midi avec seulement quelques nuages d'altitude, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront à nouveau très douces pour la saison avec des maxima de 21 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 25 degrés en Campine.

Mercredi, le temps sera à nouveau ensoleillé et calme sur la plupart des régions. Sur l'ouest du pays, les champs nuageux pourraient toutefois rester plus nombreux. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés, selon l'IRM. En soirée, le ciel sera encore peu à partiellement nuageux. Dans le courant de la nuit, des nuages bas et de la brume se formeront en beaucoup d'endroits. Dans certaines régions, et notamment sur le relief ardennais, la visibilité pourrait être réduite par le brouillard. Le ciel devrait par contre rester peu nuageux en Lorraine belge. Les minima se situeront entre 8 et 13 degrés. Jeudi, une perturbation affaiblie sera à l'origine d'un début de journée sous la grisaille, avec des visibilités réduites en Ardenne. A partir du sud, le soleil fera son retour. Il faudra patienter jusqu'en cours d'après-midi pour profiter d'éclaircies dans la moitié nord du pays. Au littoral, la nébulosité pourrait même rester abondante toute la journée. Les maxima seront souvent proches de 16 à 18 degrés mais pourront atteindre les 20 degrés dans l'extrême sud du pays, indique l'IRM. Vendredi, le temps ensoleillé reste au programme. Les maxima oscilleront atteindront 17 degrés à la mer ainsi qu'en Ardenne et jusqu'à 18 ou 19 degrés ailleurs. (Belga)