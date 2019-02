Prévisions météo: de fortes rafales de vent attendues par endroits

Le temps sera variable, doux mais venteux ce samedi. Des maxima de 5 à 10° sont prévus ainsi que des rafales de vent jusqu'à 85km/h en plaine.

La nébulosité sera variable avec des averses et du vent. Le temps pourrait devenir généralement sec sur l'extrême ouest. Les maxima s'échelonneront entre 4 degrés en Hautes- Fagnes et 10 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera généralement assez fort à fort, voire très fort à la mer, de sud- ouest avec des rafales jusqu'à 85 km/h. En soirée, la nébulosité sera d'abord variable à abondante avec encore des averses par endroits. Plus tard dans la nuit une zone de pluies soutenues atteindra la Belgique depuis la frontière française. Le vent d'abord modéré se renforcera à nouveau pour devenir à nouveau fort de sud à sud-ouest avec des rafales jusqu'à 70 km h. Minima de 2 à 7 degrés.

Dimanche, un noyau de basse pression très actif remontera sur la Manche vers la Mer du Nord en passant à proximité de notre pays. La zone de pluie qui traversera nos régions sera très active et sera à l'origine de pluies soutenues. En fonction de la trajectoire de ce noyau, certaines parties du pays pourront êtres concernées par des vents forts accompagnés des rafales de sud-ouest proches de 80 km/h ou davantage. Il fera assez doux avec des maxima de 6 à 8 degrés en Ardenne et de 8 à 10 degrés dans les autres régions.

Lundi, des courants polaires assez froids et instables ramèneront des averses sur nos régions depuis la mer du Nord. Elles pourront prendre un caractère hivernal en Ardenne. Maxima compris entre 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 7 degrés à la mer. Vent modéré de nord-ouest, et assez fort de nord à la mer, avec des rafales jusqu'à 50 km/h.



Mardi, quelques averses probablement hivernales en Ardenne seront encore possibles mais l'activité de celles-ci diminuera avec le développement d'une zone anticyclonique sur la France. Le temps deviendra alors progressivement plus sec l'après-midi avec des éclaircies à partir de l'ouest. Maxima de 1 à 6 degrés, sous un vent modéré de nord-ouest qui s’affaiblira.



Durant le reste de la semaine, le temps restera calme et assez beau grâce à l'influence d'un anticyclone sur l'Allemagne et les Alpes. En journée, le temps deviendra progressivement plus doux avec des maxima jusqu'à 10 degrés vendredi. Les nuits et matinées, il fera assez froid avec des gelées nocturnes et un risque de brouillard givrant.