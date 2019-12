Un temps doux pour les derniers jours de l'année

(Belga) Les températures resteront douces durant les derniers jours de l'année, avec un ciel souvent nuageux mais des minimas ne tombant pas sous les 0 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

Jeudi, le ciel sera couvert. Dans le courant de l'après-midi, une faible zone de pluie atteindra notre pays à partir de la côte. Les maxima seront compris entre 3 et 6 degrés, sous un vent faible à généralement modéré de secteur sud. Durant la nuit de jeudi à vendredi, une nouvelle perturbation atteindra le Royaume à partir de la frontière française et donnera parfois lieu à de la pluie. Les minima se situeront entre 2 degrés en Haute Belgique et localement 6 degrés en plaine. Le vent sera modéré, d'abord de secteur sud, virant ensuite au secteur ouest et devenant faible. Vendredi, le temps sera très nuageux et pluvieux mais assez doux avec des maxima de 4 degrés en Hautes-Fagnes à 11 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera souvent faible de secteur sud, et plus tard généralement de secteur ouest. Les nuages seront toujours de la partie samedi, le thermomètre flirtant à nouveau avec les 10 degrés en plaine. Le lendemain, le temps restera sec avec possibilité d'éclaircies dans certaines régions. Les maxima seront compris entre 2 et 9 degrés. La journée de lundi pourrait être plus ensoleillée mais, en cours ou en fin d'après- midi, le ciel devrait se couvrir à partir de l'Ouest avec un risque croissant de quelques faibles pluies. Les températures maximales seront comprises entre 4 et 9 degrés. Enfin, mardi et mercredi, le ciel sera souvent nuageux avec parfois quelques faibles précipitations. Le temps restera doux, le mercure variant de 3 à 6 degrés en Ardenne, et de 6 à 11 degrés ailleurs. (Belga)