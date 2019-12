Un temps ensoleillé sur beaucoup de régions

(Belga) Le temps sera ensoleillé sur de nombreuses régions mercredi après-midi. Des nuages bas seront toutefois possibles sur le nord et le nord-est du pays. Les maxima seront compris entre 3 ou 4 degrés en Haute Ardenne et 6 degrés sur le nord-est. Le vent sera faible, et modéré en Ardenne, de secteur est à sud-est ou de direction variable.

En soirée, les éclaircies seront d'abord larges sur de nombreuses régions. Ensuite, des nuages bas, de la brume et du brouillard givrant s'étendront à partir de l'ouest vers le centre du pays. En Haute-Belgique, les éclaircies persisteront probablement une grande partie de la nuit. Les minima seront compris entre -1 degré au littoral et -6 degrés dans certaines vallées ardennaises. Le vent sera faible, d'abord de secteur est, puis il s'orientera au sud-ouest. Jeudi, la matinée débutera avec de nombreux nuages bas et du brouillard givrant sur de nombreuses régions. En Ardenne, le temps sera par contre ensoleillé. En cours de journée, quelques éclaircies pourront se développer sur l'ouest, mais la nébulosité restera probablement abondante ailleurs, excepté sur les hauteurs du pays qui conserveront de belles périodes ensoleillées jusqu'en fin de journée. Les maxima seront compris entre 1 ou 2 degrés en Haute-Belgique et 7 degrés au littoral. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest, puis il s'orientera au sud. La nuit de jeudi à vendredi, une perturbation très affaiblie atteindra le littoral, puis elle se déplacera lentement vers l'est. Le temps sera partout très nuageux à couvert avec quelques faibles pluies intermittentes ou un peu de bruine. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, ces précipitations pourront adopter un caractère verglaçant et rendre le réseau glissant. (Belga)