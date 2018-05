Un temps plus calme mais toujours frais

(Belga) Le temps sera encore frais et nuageux ce mardi matin, les dernières pluies quittant le pays vers le nord en début de journée. Les éclaircies réapparaîtront ensuite et le ciel restera sec dans la plupart des régions. Les températures maximales ne dépasseront pas 9 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 12 ou 13 degrés dans la plupart des régions et 14 degrés en Campine. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, faiblissant l'après-midi, selon les prévisions de l'IRM.

La nuit prochaine sera très fraîche avec un ciel peu nuageux et parfois un peu de brume ou quelques bancs de brouillard dans le creux des vallées de l'Ardenne. Les minima varieront de 1 à 6 degrés avec un risque de petites gelées au sol dans les endroits exposés, surtout en Campine et au sud du sillon Sambre et Meuse. Mercredi matin, le temps sera sec avec de larges éclaircies. L'après-midi, le ciel deviendra progressivement plus nuageux à partir de l'ouest avec, en fin de journée, quelques pluies à partir de la côte. Le thermomètre atteindra 13 ou 14 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 15 degrés au littoral, 16 ou 17 degrés dans le centre du pays et de 18 ou 19 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré à parfois assez fort de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales autour de 40 ou 50 km/h. Jeudi et vendredi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Il faudra attendre le week-end et le début de la semaine prochaine pour que les températures remontent franchement, avec des maxima de 20 à 25 degrés sous un soleil généreux. (Belga)