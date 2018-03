Un temps sec et des températures jusqu'à 12 degrés

(Belga) Le temps sera sec et le ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux ce lundi après-midi. Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 7 degrés en Haute Ardenne et 11 à 12 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur sud revenant au sud­-est.

Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel sera partiellement nuageux. La nébulosité augmentera toutefois au fil des heures et quelques averses ou faibles pluies pourraient tomber localement depuis la France. Les minima seront compris entre 0 degré en Hautes Fagnes et 5 degrés en Flandre. Le vent, faible à modéré, soufflera d'est­-sud­-est tournant vers le sud à sud­-est. Mardi, il fera d'abord nuageux avec quelques gouttes de pluie. Quelques éclaircies se dessineront dans le ciel, mais une averse ne sera pas à exclure. Les maxima atteindront jusqu'à 10 degrés. Mercredi, le temps sera instable avec des averses éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre ou de grésil. Les températures oscilleront entre 9 ou 10 degrés. (Belga)