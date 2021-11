Un temps sec et ensoleillé avant une nuit de gel

(Belga) Le temps sera sec et ensoleillé ce lundi après-midi mais assez frais avec des maxima autour de 6 ou 7°C dans le centre du pays et un vent piquant de nord-est, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Dans le courant de la nuit, les champs nuageux deviendront plus nombreux sur le nord du territoire. Le gel sera néanmoins répandu avec des minima de -4 à -2°C en Ardenne, autour de 0°C dans le centre, et de +2 à +5°C dans le nord et le nord-ouest, où les nuages bas arriveront assez rapidement. Le vent deviendra faible de direction variable en Flandre, mais restera faible à modéré de secteur nord-est au sud du sillon Sambre et Meuse. Mardi, le temps deviendra assez rapidement nuageux et brumeux à partir du nord avec, sur l'extrême nord et nord-ouest du territoire, quelques pluies ou bruines éparses. Le centre du pays bénéficiera d'abord encore de quelques éclaircies et, au sud du sillon Sambre et Meuse, il s'agira même encore de larges éclaircies, voire d'un ciel dégagé. Les champs nuageux atteindront toutefois aussi ces régions en cours de journée, à l'exception, peut-être, de la Lorraine belge où le temps pourrait rester ensoleillé. Les maxima seront compris entre 4°C en Hautes Fagnes et 10°C au littoral. En Ardenne et à la Côte, le vent sera modéré de secteur nord-est; ailleurs, il sera faible de secteur nord-est ou de direction variable. (Belga)