Un temps sec jeudi et des températures encore douces

(Belga) Il fera généralement sec jeudi avec des maxima compris entre 9 degrés dans les Hautes-Fagnes et 14 degrés ailleurs. Le vent va perdre son intensité. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'IRM prévoit des minima compris entre 2 et 7 degrés.

Vendredi, le ciel se couvrira avec quelques faibles pluies par moments, surtout l'après­-midi. Les maxima se situeront entre 11 degrés sur les hauteurs ardennaises et 15 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud à sud­-ouest. Samedi, le temps sera doux et pratiquement sec. Le matin, il fera calme avec des éclaircies, des passages nuageux et localement, de la brume ou un banc de brouillard. Plus tard dans la journée, la plupart des régions connaîtront des périodes ensoleillées. Dans la région côtière, la nébulosité sera plus marquée et une averse ne sera pas exclue. Les maxima se situeront entre 10 degrés en haute Ardenne et 15 ou localement 16 degrés en plaine. Le vent de sud se renforcera en cours de journée pour devenir modéré dans l'intérieur des terres et assez fort à la Côte avec des rafales jusqu'à 60 km/h. (Belga)