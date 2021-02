Une météo qui fait du bien: COMBIEN DE TEMPS cette douceur va-t-elle durer?

Début d’une semaine radieuse au moins jusque jeudi, avec des pics jusqu’à 18 degrés, alors qu'il y a à peine deux semaines, nous débutions une semaine de gel intense et de neige.

Une vaste zone de haute pression sur l'Europe centrale et orientale dirige des courants méridionaux très doux, en provenance d'Espagne et d'Afrique du Nord, vers nos régions.

Aujourd'hui, le temps sera d'abord ensoleillé ou assez ensoleillé avec des voiles d'altitude. Dans le courant de l'après-midi, davantage de champs nuageux arriveront par la frontière française, mais le temps restera sec. Il fera à nouveau très doux pour la saison, avec des maxima de 14 degrés en Hautes-Fagnes à 19 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud-sud-est à sud.

Mardi matin, les nuages seront temporairement plus abondants mais le temps restera sec. Dans l'après-midi, les éclaircies s’élargiront. Les maxima resteront très doux pour la saison et seront compris entre 13 et 17 degrés. Le vent sera modéré à localement assez fort de sud à sud-ouest avec des pointes de 60 km/h.

Mercredi sera une belle journée ensoleillée avec des maxima de 14 à 18 degrés sous un vent modéré de secteur sud.

Jeudi en journée, les champs nuageux deviendront plus nombreux. Le temps devrait rester toutefois sec jusqu'en soirée. Les maxima oscilleront entre 13 et 16 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest puis faible de direction variable.

Vendredi, une zone de pluie pourrait traîner sur notre pays en premier lieu. Plus tard en journée, le temps devrait devenir progressivement plus sec depuis l'ouest avec quelques éclaircies. Les maxima ne dépasseront plus les 10 degrés. Le vent faible de direction variable deviendra faible à modéré de secteur nord.

Samedi, après une nuit assez fraîche et la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera sec et le ciel partiellement nuageux. Les maxima seront de l'ordre de 9 ou 10 degrés dans le centre.

Dimanche, le temps restera sec avec des éclaircies mais aussi localement quelques nuages bas. Maxima de 7 à 10 degrés en fonction des éclaircies.