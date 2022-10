Météo: voici ce qui nous attend pour les deux semaines des vacances d'automne

Alors que les vacances d'automne débutent tout juste pour deux semaines, des orages nous attendent sur tout le pays. "Surtout en fin d'après-midi et ce soir. Des averses locales intenses et des fortes rafales ne sont pas non plus à exclure." Et pour demain ? Encore quelques averses mais surtout de la douceur au niveau des températures. "Entre 18 et localement 22 et 23 degrés," explique David Dehenauw, météorologue, chef de travaux à l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) et chef de la section météo

Un temps doux qui se poursuivra pour la deuxième semaine de congé. "On pourra toujours compter sur des températures entre 15 et 18 degrés. Ce qui est exceptionnel."

Quelles seront les journées idéales pour profiter du beau temps ?

Bottes de pluie au placard, les activités en extérieur pourront se faire au sec. David Dehenauw annonce : "à partir de mercredi, les températures vont remonter." Le week-end prochain sera placé sous le signe du beau temps.

Vers un mois d'octobre extrêmement chaud ?

"Cela ne sera pas un record à mon avis. Le record date de 2001 avec 14,4 degrés pour la température moyenne du mois d'octobre mais on ne sera pas loin." Les températures n'en resteront pas moins exceptionnels.