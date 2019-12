Voici les prévisions météo pour la première semaine de vacances

La nuit de samedi à dimanche, une zone de pluie et d'averses traversera notre pays depuis la France en direction des Pays-Bas et de l'Allemagne. Les précipitations pourraient s'attarder et même s'intensifier au sud du sillon Sambre et Meuse. Minima de 2 à 8 degrés. Vent modéré à par endroits encore assez fort de secteur sud avec des pointes de l'ordre de 50 km/h. Cela reste à confirmer mais des rafales approchant les 70 km/h sont possibles sur la moitié sud-est.

Dimanche, le temps sera variable avec des périodes de pluie ou d'averses. En fin d'après-midi, il fera progressivement plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 4 ou 5 degrés sur les sommets ardennais et 9 degrés au littoral. Le vent s'orientera rapidement du sud vers le secteur ouest-sud-ouest; il sera souvent modéré mais dans le sud du pays temporairement assez fort à fort. Rafales de 60 km/h. Dans le sud, risque de coups de vent de 70 à 80 km/h.