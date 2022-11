Nouvelle taxe sur les billets d'avion: 11 millions d'euros pour le Trésor public belge en 7 mois

La taxe sur les billets d'avion a déjà rapporté plus de 11 millions d'euros au Trésor public belge, selon les chiffres du SPF Finances

L'introduction de cette taxe le 1er avril 2022 s'inscrit dans le cadre d'un "mini tax shift" élaboré par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) pour contribuer à réduire la fiscalité sur le travail.

Selon les estimations du ministre, elle devait rapporter 30 millions d'euros cette année et 40 millions d'euros l'année prochaine.

Avec 11,6 millions d'euros en sept mois, c'est donc moins de la moitié de la somme prévue au budget qui a été récupérée.

Mais un délai sur les paiements a été accordé, indique Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances, qui précise que "ce montant ne couvre pas tous les vols" et pourrait donc encore augmenter. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, a affirmé de son côté le porte-parole de Vincent Van Peteghem. Les choses se passent donc "comme prévu".

De 2 à 10€ par ticket

Pour rappel, cette taxe concerne tous les aéroports du pays. Elle est de 10 euros pour un passager dont la destination n'est pas située à plus de 500 km à vol d'oiseau de l'aéroport belge le plus fréquenté du pays (Brussels Airport à Zaventem), de deux euros pour un passager dont la destination est plus éloignée mais est située dans l'Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse, et de quatre euros pour un passager "long-courrier", dont la destination est à plus de 500 km et est située en dehors de ces différents pays européens.

Air Belgium, Brussels Airlines et TUI regrettent cependant cette taxe particulièrement malvenue alors que le secteur "tente de se remettre de la pandémie de Covid-19, la crise la plus coûteuse et la plus lourde de conséquences de son histoire". Les compagnies aériennes s'inquiètent également des modalités de mise en oeuvre d'une telle mesure. (Belga)