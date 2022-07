"Je pense à toi": Hadja Lahbib, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, rend hommage à Sophie Wilmès

C'est une surprise. Hadja Lahbib remplacera Sophie Wilmès à la fonction de ministre des Affaires étrangères également en charge des institutions culturelles et du commerce extérieur, a annoncé ce vendredi le président du MR, Georges-Louis Bouchez.

Lors d'une conférence de presse ce vendredi matin, la journaliste a rendu hommage hommage à sa prédécesseure avec qui elle s'est longuement entretenue.

"J'ai la chance d'hériter d'un cabinet solide, composé par Sophie Wilmès pour qui j'ai une pensée. Mes conversations avec elle m'ont aidée à prendre une décision. Je veux la remercier. Elle a été une première ministre exceptionnelle à un moment donné où on en avait vraiment besoin. Elle a marqué de son humanisme aussi le ministère des Affaires étrangères lorsqu'il a fallu, il y a un an, évacuer d'urgence les Belges d'Afghanistan, lors du retour à Kaboul des Talibans", a-t-elle souligné.

J'ai vu ta combativité et que tu reviendras plus forte encore

La nouvelle ministre des Affaires étrangères a poursuivi: "Il y a dans le hasard de la vie qui nous secoue différemment toutes les deux, un lien de sororité qui nous réconforte. Je pense à toi Sophie, à ton mari, à ta famille, au choix que tu as fait. J'ai vu ta combativité et que tu reviendras plus forte encore."

Hadja Lahbib n'a pas encore voulu se prononcer sur les dossiers en cours mais a tout de même fait référence à la guerre en Ukraine. Elle devrait d'ailleurs réserver son premier déplacement, si les circonstances le permettent, à Kiev où la Belgique vient de rouvrir son ambassade.