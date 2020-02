Paul Magnette préfère des élections plutôt que de continuer à négocier avec les nationalistes flamands: "PS et N-VA, c'est inconciliable"

"On commence à en avoir vraiment assez de cette situation. Les réunions avec la N-VA ne conduisent à rien", affirme Paul Magnette, le président du PS. Tels sont les propos tenus par Paul Magnette dans des interviews publiées dans De Standaard et Het Nieuwsblad. "Nous en sommes à une cinquantaine de réunions, dont 25 directement avec Bart De Wever et moi, qui durent parfois 3 ou 4 heures, parfois plus longtemps...A titre personnel, négocier avec des nationalistes avec lesquels nous n'avons rien à voir, cela devient un vrai supplice", poursuit le président du Parti socialiste.

"Entre accepter n'importe quoi et les élections, on préfère que le peuple se prononce", ajoute-t-il, estimant que "les élections, c'est l'acte suprême en démocratie. Il n'y a rien de plus beau que de demander au peuple de trancher".

Huit mois après les élections, les négociations patinent et le pays s'enlise dans une crise politique. Au micro de Bel RTL, le Socialiste est revenu sur ses déclarations.

"Ça fait 8 mois que certains veulent à tout prix que se forme un gouvernement entre le PS et la N-VA. Par respect de la démocratie, on a accepté toutes les réunions, des centaines d'heures de discussions mais on voit bien qu'entre le PS et la N-VA, c'est inconciliable. On ne veut pas d'élections, on veut les éviter mais pour cela, il faut essayer d'autres formules", martèle Paul Magnette.

Personne n'est indispensable

"Nous souhaitons que ceux qui ont été désignés par le Roi pour trouver une solution testent toutes les solutions et ne s'enferment pas dans un scénario qui a dix fois démontré son impossibilité", lâche Paul Magnette.

Le président du PS assure que son parti n'est pas responsable du blocage politique que le pays connaît actuellement. "Nous sommes prêts à participer à une majorité mais pour un projet positif, et il existe des possibilités de le faire", insiste-t-il. "Personne n'est indispensable. Si certains veulent à tout prix la N-VA, qu'ils forment un gouvernement mais qu'on arrête de demander au PS d'accepter systématiquement les options du gouvernement précédent", nous confie-t-il.