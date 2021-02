"Lorsque les factures arriveront, ce sera très difficile pour certains": André Flahaut demande au gouvernement de baisser la TVA sur l'électricité

Le député socialiste André Flahaut était l'invité de la Matinale de Bel RTL ce matin. Il a demandé au gouvernement de ramener, même temporairement, la TVA sur l’électricité de 21% à 6%, la crise sanitaire ayant poussé la majorité à rester à la maison pour travailler ou étudier, et l’hiver est relativement froid et donc énergivore. Le député fédéral PS estime qu’il faudrait donc pouvoir alléger la facture des Belges, en prenant cette mesure d'urgence. "Les gens, les enfants, les étudiants sont chez eux. Il y a le télétravail. Il faut chauffer, éclairer, et donc quelque part, lorsque les factures arriveront, ce sera parfois très difficile pour certains", a-t-il déclaré, au micro de Fabrice Grosfilley.