"Rien n'est impossible": à 21 ans, Dylan est le plus jeune tête de liste en Wallonie

Candidat à 21 ans, Dylan explique ses motivations et ce qu'il a dû faire pour valider sa liste. Un reportage d'Olivier Patzelt pour Bel RTL.

À moins d'un mois des élections, les petites listes et les candidatures insolites se multiplient. C'est le cas de Dylan, un habitant de Wavre. Le jeune homme de 21 ans, qui vote pour la première fois, est tête de liste pour "Intérêt citoyen". Il est aussi le seul candidat.



Le plus jeune tête de liste en Wallonie prend ça comme un défi. Il n'a pas hésité à frapper aux portes pour faire valider sa liste. "J'ai dû récolter 100 signatures. J'ai fait du porte-à-porte et je demandais une signature pour pouvoir me présenter. Rien n'est impossible. Il faut juste de l'ambition et avoir un peu de courage", confie Dylan au micro d'Olivier Patzelt sur les ondes de Bel RTL.



"Mes parents ont trouvé ça un peu fou au départ, mais quand ils ont vu que j'étais vraiment impliqué, ils ont dit que c'était bien car j'essaie de faire bouger les choses pour que tout le monde soit bien", ajoute le jeune homme de 21 ans.