220.000 masques distribués jeudi par la CoCom et la CoCoF à Bruxelles

(Belga) Les Commissions Communautaires Commune et Française de Bruxelles ont distribué jeudi 220.000 masques chirurgicaux pour soutenir les institutions agréées ou subventionnées par elles et mieux protéger leurs travailleurs contre le coronavirus.

Il s'agit notamment de maisons de repos où le manque de matériel de protection de base est criant, mais aussi d'institutions pour personnes en situation de handicap, des maisons de soins psychiatriques et initiatives d'habitation protégées, des centres de soins de santé mentale, des aides à domicile, des centres de planning familial et des centres pour sans-abris, tout comme le secteur des soins à domicile et des sages-femmes. Selon Iriscare, organisme public bruxellois en charge notamment, de la politique et du financement du secteur de la santé à Bruxelles, mais aussi de l'aide aux personnes, la CoCom et la CoCoF ont reçu le week-end passé une commande 400.000 masques en provenance de Chine. Une première distribution avait déjà été effectuée le lundi. Les secteurs précités en ont reçu à nouveau ou ont été fournis pour la première fois. En tout, 380 000 masques chirurgicaux ont été distribués cette semaine. "Ces premières distributions ne peuvent toutefois pas répondre à l'ensemble de la demande sur le territoire bruxellois. Il est donc important que les institutions continuent, en parallèle, à poursuivre leurs efforts pour en commander auprès de leurs fournisseurs. Le gouvernement bruxellois se tient prêt pour les soutenir en cas d'urgence", a précisé Iriscare. (Belga)