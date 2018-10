Ath aura un nouveau bourgmestre

Le PS, le MR et Ecolo ont signé, samedi, un protocole accord pour former une majorité à Ath, reléguant la Liste athoise du bourgmestre Marc Duvivier dans l'opposition. Dimanche dernier, le PS avait décroché 11 sièges, perdant ainsi 5 sièges et sa majorité absolue. MR et Ecolo avaient décroché chacun 4 sièges. La Liste athoise avait décroché 10 sièges. L'ancien bourgmestre de Chièvres, Bruno Lefebvre (PS) devient donc bourgmestre de la cité des Géants.





Ecolo s'implante dans les majorités en Wallonie picarde

Après Pecq, Enghien, Péruwelz, Tournai, Ath, Ellezelles, Comines et Chièvres, Ecolo s'apprête à entrer dans une nouvelle majorité en Wallonie picarde. Les Verts pourraient aussi entrer dans le collège à Mouscron. Samedi, Bruno Lefebvre (PS), Christophe Degand (MR) et Ronny Balcaen (Ecolo) ont signé un protocole d'accord pour former une majorité. "Les réunions que nous avons menées ont permis de se mettre d'accord sur une série de points. Tout s'est déroulé en toute convivialité. Nous avons discuté et on est arrivé à un protocole d'accord. L'idée maintenant est de discuter sur les compétences scabinales et de signer un accord de majorité", a déclaré le nouveau bourgmestre. Le bourgmestre a annoncé que le PS se contenterait de 3 sièges au collège. MR et Ecolo reçoivent 2 postes d'échevins chacun.