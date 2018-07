Attaque au Tadjikistan: le commanditaire est un membre de l'opposition selon les autorités

(Belga) L'assassinat au Tadjikistan de quatre touristes occidentaux, revendiqué par le groupe Etat islamique, a été commandité par un membre d'un parti d'opposition interdit dans ce pays d'Asie centrale, a affirmé mardi le ministère de l'Intérieur tadjik. Le groupe ayant attaqué les cyclotouristes étrangers "a agi sur l'ordre" de Nossirkhoudjy Oubaïdov, membre du Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan, a assuré ce ministère. Le groupe était mené par un autre "membre actif" de ce parti, Housseïn Abdoussamadov, 33 ans, qui a été arrêté et est passé aux aveux, selon la même source.

Sept cyclotouristes étrangers avaient été fauchés dimanche par une voiture et attaqués par des hommes armés dans la région de Danghara, à 150 kilomètres au sud de la capitale Douchanbé. Deux Américains, un Suisse et un Néerlandais sont morts et deux touristes ont été blessés. L'attaque a été revendiquée lundi par le groupe djihadiste Etat islamique (EI). Le Tadjikistan, un pays laïc dont la population est majoritairement sunnite, fait de la lutte contre l'intégrisme religieux une priorité. Les autorités estiment que plus de mille Tadjiks ont rejoint les djihadistes en Irak et en Syrie. Elles ont pris en 2015 des mesures radicales pour contrer l'influence des extrémistes religieux, parmi lesquelles le rasage forcé des barbes et une campagne contre le port du hijab. Les autorités ont aussi interdit le parti d'opposition de la Renaissance islamique, alors seul parti islamique légal dans le pays, considéré comme modéré, l'accusant d'avoir cherché à instaurer un "Etat islamique" au Tadjikistan. (Belga)