Banneux s'apprête à accueillir à nouveau normalement les fidèles à l'occasion du 15 août

(Belga) Les principaux sanctuaires mariaux du pays dont Banneux, près de Sprimont en province de Liège, s'apprêtent à accueillir à nouveaux les fidèles dans des conditions normales après deux ans de restrictions liées à la pandémie de coronavirus, le 15 août prochain, à l'occasion de la fête de l'Assomption, qui célèbre dans la religion catholique la montée au ciel de la Vierge Marie.

"Cette année, nous devrions pouvoir fêter la Vierge Marie normalement. Et nous nous réjouissons de voir que les groupes habituels et habitués sont annoncés, même si c'est en plus petit nombre", expliquent les responsables du sanctuaire qui tablent néanmoins sur la présence de 20.000 à 25.000 pèlerins venus des quatre coins du monde dont beaucoup du Proche et du Moyen-Orient mais aussi du Kosovo. Plusieurs célébrations liturgiques sont ainsi prévues à Banneux tout au long de la journée dont une messe internationale présidée à 10h30 par l'évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville. Elle sera suivie notamment l'après-midi par la traditionnelle bénédiction des malades à l'église de la Vierge des Pauvres. La journée se terminera par la procession aux flambeaux au départ de la chapelle des Apparitions. À côté de Banneux, la Belgique compte d'autres sites de dévotion mariale très fréquentés à l'image de Beauraing en province de Namur ou encore de Montaigu-Zichem dans le Brabant flamand. (Belga)