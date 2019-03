BeNe-League - Tongres en playoffs, Hasselt en barrages

(Belga) Lors de la dernière journée de la BeNeLeague de handball, tous les regards étaient tournés vers les rencontres Bevo-Aalsmeer et Hasselt-Tongres. Les deux rencontres se sont soldées par des partages. En partageant 24-24, Aalsmeer a obtenu le point nécessaire pour rejoindre le Final Four. Pour Tongres, le partage 26-26 signifie une place dans les playoffs belges.

Initia Hasselt au contraire devra jouer le barrage pour le maintien en BeNeLeague, aux meilleur des cinq matchs, contre Sasja. Bocholt a terminé la saison régulière de BeNeLeague à la première place grâce à sa victoire 33-31 sur son premier poursuivant Visé, qu'il devance de quatre unités. Le Sporting NeLo n'a laissé aucune chance à la lanterne rouge Quintus (37-23) et termine septième. Lors du Final Four, joué les 30 et 31 mars à Anvers, Bocholt affrontera en demi-finales Aalsmeer tandis que Visé jouera contre Lions. Bocholt vise un quatrième titre, le troisième consécutif.