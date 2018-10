Brésil: le candidat de l'extrême droite Jair Bolsonaro est toujours "dans un état grave"

(Belga) Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite et l'un des favoris à la présidentielle au Brésil, se trouvait toujours lundi dans "un état grave", ont indiqué ses médecins, quatre jours après l'attentat qui a failli lui coûter la vie.

Le député est "dans un état grave et doit rester en soins intensifs" après le violent coup de couteau de cuisine reçu à l'abdomen jeudi dernier, a déclaré l'Hôpital Israélite Albert Einstein de Sao Paulo. Il va avoir besoin "d'une nouvelle chirurgie importante pour rétablir le transit intestinal et retirer l'anus artificiel qui lui a été posé", a poursuivi l'hôpital dans un communiqué. Mais M. Bolsonaro ne montre aucun signe d'infection et est nourri par sonde gastrique. Il arrive en première position dans les enquêtes d'opinion pour le 1er tour du 7 octobre, avec 22% des voix, et est quasi assuré d'être présent au second tour le 28 octobre. L'attentat, qui a causé un choc dans le pays et sur lequel son clan a largement capitalisé politiquement, devrait se traduire par une nouvelle progression dans un sondage attendu lundi en soirée. M. Bolsonaro, 63 ans, a subi plusieurs perforations intestinales et une hémorragie qui lui a fait perdre plus de 2 litres (soit 40%) de son sang. Il a dû son salut à sa proximité de l'hôpital de la ville de Juiz Fora, localité du Minas Gerais où il faisait campagne et a été très rapidement opéré par une équipe de quatre chirurgiens. Il a été attaqué alors qu'il prenait un bain de foule, en pleine campagne électorale, juché sur les épaules d'un sympathisant. Son assaillant, un ancien militant du parti de gauche PSOL au chômage, a affirmé avoir agi "sur l'ordre de Dieu". Cet attentat va empêcher M. Bolsonaro de faire campagne, au moins pour le 1er tour de la présidentielle la plus incertaine au Brésil depuis des décennies. Mais il n'a pas cessé d'être présent sur les réseaux sociaux où il a près de 9 millions d'abonnés, tandis que ses fils font activement campagne pour lui. (Belga)