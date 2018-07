Championnats du monde de roller - Bart Swings médaille d'argent du 10 km par élimination

(Belga) Le Colombien Alex Cujavante a remporté son deuxième titre mondial lors des championnats du monde de roller, lundi à Heerde, aux Pays-Bas. Il s'est imposé dans l'épreuve du 10 km par élimination. L'argent de la 2e place est revenu à Bart Swings, la seule médaille belge lors de la deuxième journée des épreuves sur piste.

Dans la phase initiale, Swings s'est constitué une avance qu'il a défendue avec l'aide d'Indra Médard. Mais avec vingt tours à couvrir (sur cinquante), Cujavante s'est rapproché. Le Colombien n'a pas cédé face aux attaques de Swings. Avant le dernier tour, Cujavante était certain de se parer d'or. La troisième place est revenue à l'Italien Daniel Niero. Sandrine Tas est restée en dehors du podium dans cette épreuve comme lors de la journée d'ouverture. C'était le jour de la Colombienne Fabriana Arias, qui a remporté son quatorzième titre mondial. En chemin, elle a été assistée par sa compatriote Johana Viveros, qui était auparavant la meilleure dans la course par élimination. Cette dernière a privé Tas du bronze en franchissant la première la ligne d'arrivée et en ajoutant trois points à son total. Mathias Vosté et Tim Sibiet n'ont pas réussi à se hisser parmi les seize meilleurs sur 500 mètres. La troisième place de Vosté en quarts était insuffisante pour une place en demi-finales. Pour Stien Vanhoutte et Anke Vos, les demi-finales aux 500 mètres étaient également trop hautes. Après leurs 2es places en séries, leurs troisièmes places en quarts de finale étaient synonymes d'élimination. . (Belga)