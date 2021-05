DIRECT Comité de concertation: voici les décisions qui pourraient être prises pour cet été

Un nouveau Comité de concertation a débuté à 9h au Palais d’Egmont. Celui-ci s'avère capital pour nos libertés à retrouver petit à petit. Les responsables politiques vont plancher sur le calendrier d’assouplissements progressifs en juin, juillet, août et probablement septembre.

9H00 : Georges Gilkinet, vice-Premier ministre Ecolo, à son arrivée au Comité de concertation : "Les efforts des Belges ont payé. On va vers la liberté mais en restant prudents. Pour les prochains assouplissements, on verra si c’est le 1er ou le 9 juin."

8H50 : Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à son arrivée au Comité de concertation : "L’heure est à l’assouplissement. Nos concitoyens ont fait beaucoup de sacrifices. L’heure est au retour des libertés":

Les mesures sur la table ou déjà décidées selon nos sources

Le 9 juin, début du vrai déconfinement



Pour la mise en œuvre des prochains assouplissements, la date qui fait consensus, à l’entame de la réunion, est le 9 juin. Cette date n’est cependant pas définitive, elle doit être validée ce matin.

C’est à cette date, selon les projections, qu’on devrait avoir atteint les deux conditions nécessaires fixées par les experts pour passer une étape de plus dans le déconfinement. A savoir :

1) Avoir moins de 500 lits en soins intensifs occupés par des patients covid.

2) Avoir vacciné au moins 80% des Belges à risque (dotés d’un facteur de comorbidité). Actuellement, seuls 35% de cette catégorie à risque est vaccinée.

Déjà de nombreuses avancées pour juin

Pour cette date du 9 juin, on devrait pouvoir :

- Autoriser à nouveau un foyer à recevoir à la maison 4 personnes en contact rapproché (sans compter les enfants de moins de 12 ans).

- Autoriser à nouveau de consommer à l'intérieur des restaurants et des cafés, avec maximum 4 convives par table (sauf les foyers de plus de 2 enfants), 1,5 mètre de distance entre les tables, et une ouverture fixée de 8 à 22h maximum.

- Assouplir l’obligation de télétravail : les travailleurs qui le souhaitent pourraient revenir un jour par semaine au bureau, à condition que sur place, il y ait moins de 50% du personnel présent.

- Enfin, comme prévu, on élargirait les jauges pour les événements culturels, sportifs et de cultes en extérieur. Cette jauge, fixée fin avril à 200 personnes, pourrait être un peu plus large pour l’extérieur (400 personnes), si les décideurs politiques parviennent à s'entendre.

- Réouverture des saunas et jacuzzi prévue aussi pour cette date.

- Autoriser la reprise des compétitions sportives amateur.

JUILLET

Pour l’été, le gouvernement fédéral a concocté un plan de déconfinement qu’il soumet ce matin à la discussion. Dès le 1er juillet, à condition que 60% des plus de 18 ans soient vaccinés, ce plan prévoit :

- Ré-autoriser les voyages à l’étranger sans exiger de quarantaine, grâce au certificat européen covid (preuve de vaccination, de test négatif ou de présence d’anticorps)

- Camps de jeunesse avec 100 personnes et nuitées possibles

- Evénements de foule avec 2000 personnes en intérieur, 2500 en extérieur.

- De nouveaux assouplissements pour l’Horeca.

AOUT

- Pour aout, à condition que 70% des plus de 18 ans soient vaccinés, ce plan prévoit notamment l’autorisation d’événements à 3000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur.

- Mais aussi la possibilité d’autoriser de grands festivals, à condition de disposer du Coronapass. Il faut cependant noter que la création et l’utilisation du Coronapass fait toujours débat, au sein de la classe politique, et risque d’animer le comité de concertation : plusieurs décideurs espèrent pouvoir faire des annonces en s’appuyant sur ce passeport, alors que le rapport commandé au commissaire corona sur l’utilité de cet outil ne devrait être bouclé qu’en début de semaine prochaine.