Coronavirus - Afrique du Sud : les cas de Covid au plus haut depuis près de trois mois

L'Afrique du Sud, qui avait connu une accalmie sur le front de l'épidémie de Covid-19, connaît actuellement un "inquiétant" rebond, avec un nombre de cas de contaminations au plus haut depuis près de trois mois, selon les chiffres officiels vendredi.

Selon les données de l'Institut national des maladies transmissibles (NICD), 4.631 cas de contaminations ont été recensés au cours des dernières 24 heures. La veille, l'institut avait rapporté 4.406 nouveaux cas. Les chiffres de vendredi sont les plus élevés enregistrés depuis près de trois mois dans le pays et ils marquent une nette hausse par rapport aux 1.300 nouveaux cas en moyenne recensés la semaine dernière. Le ministre de la Santé Joe Phaahla a indiqué vendredi devant le Parlement que cette hausse était "inquiétante". "Au cours des derniers jours, nous avons vu des signes inquiétants d'une hausse du niveau des contaminations au Covid", a-t-il affirmé. Plus de la moitié des nouveaux cas vendredi ont été recensés dans la province de Gauteng, la plus peuplée, où est située Johannesburg. La province du KwaZulu-Natal, frappée par des inondations meurtrières, a enregistré le deuxième plus grand nombre de nouvelles contaminations. Début mars, le pays avait connu une période de 48 heures sans aucun décès lié au Covid, une première depuis 2020. L'Afrique du Sud, qui compte près de 57 millions d'habitants, est le pays africain à avoir été officiellement le plus touché par le virus, avec plus de 3,7 millions de cas et plus de 100.200 morts.