Coronavirus en Belgique: "On ne va quand même pas faire Noël via Skype!"

"On ne va quand même pas faire Noël via Skype", a lâché le président du MR Georges-Louis Bouchez ce matin sur Bel RTL alors que dans une lettre à Saint-Nicolas, les ministres de la Santé et de l'Intérieur annonçaient que la Saint-Nicolas serait, elle, sous le signe du confinement.

"On doit fixer une perspective à la population. L'objectif commun de l'équipe Belgique, ça doit être de se dire qu'on va respecter strictement les règles, qu'on va faire énormément d'efforts les prochaines semaines, mais qu'on doit pouvoir, sur le plan humain, sur le plan des relations sociales -parce que la santé mentale de nos concitoyens est aussi importante-, on doit pouvoir se dire qu'on peut sauver Noël", a expliqué le président du MR, interrogé par Fabrice Grosfilley.

Ca veut dire qu'on va pouvoir passer les fêtes en famille? "On doit avoir cet objectif de pouvoir adapter les règles si les chiffres le permettent", a ajouté Georges-Louis Bouchez.

Peut-on imaginer un relâchement aussi pour les commerces en vue de Noël? Sur ce point, le MR est moins catégorique. "La priorité doit être pour la famille. Les commerces souffrent fortement donc si on peut relâcher on le fera. Mais il y a un point qui est certain, c'est que le bien-être de la population m'inquiète fortement aujourd'hui et pour ce faire, on doit pouvoir essayer d'envisager de relâcher quelques contacts sociaux".

