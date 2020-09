Coronavirus - L'OMS enregistre un chiffre record de 307.000 nouvelles infections

(Belga) L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a enregistré dimanche un chiffre record d'infection au coronavirus en 24 heures. Globalement au cours de cette période 307.930 cas de Covid-19 ont été recensés. Les augmentations les plus importantes de contaminations sont obervées en Inde, aux USA et au Brésil.

Selon l'OMS, 5.537 personnes sont décédées des suites de la maladie lors de cette période, portant à 917.417 le nombre total de décès. Selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche en milieu de journée, la pandémie a fait au moins 921.097 morts dans le monde depuis fin décembre. Plus de 28,8 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 193.705 décès, suivis par le Brésil (131.210), l'Inde (78.586), le Mexique (70.604) et le Royaume-Uni (41.623). En Europe, l'Autriche a confirmé être entrée dans "la seconde vague" d'infections au coronavirus, alors que le nombre de cas positifs ne cesse d'augmenter. En Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche soir un reconfinement national de trois semaines dans l'espoir de juguler une seconde vague de contamination au coronavirus. La France a enregistré 7.183 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, selon les données publiées par Santé publique France après avoir franc franchi la barre des 10.000 nouveaux cas samedi, un seuil record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays. (Belga)