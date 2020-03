Coronavirus: un troisième cas confirmé en Belgique

Un troisième cas de coronavirus a été diagnostiqué en Belgique, a confirmé Christie Morreale, ministre wallonne PS de la Santé, au micro de Fabrice Grosfilley ce matin sur Bel RTL.



"Oui, il semblerait qu’il y ait une personne bruxelloise qui revient de Milan et qui a été diagnostiquée positive. Elle est en isolement chez elle et elle présente un peu de température… ça veut dire le diagnostic a été efficace et que des mesures ont été prises pour qu’il n’y ait pas de contact avec d’autres personnes", a indiqué la ministre sur Bel RTL.

Est-ce que la situation est sous contrôle ?



"On est en contact permanent avec la cellule de gestion des risques et en fonction des informations qu’on reçoit des autorité sanitaires et scientifiques, on adapte la réponse dans les mesures qui doivent être prises en termes de précautions pour la population."