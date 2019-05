Débat des présidents: le coup de colère de Jean-Marc Nollet quand on l'interroge sur des propos de Zakia Khattabi

Durant le Débat des Présidents, le présentateur Christophe Deborsu a interrogé Jean-Marc Nollet, co-président du parti Ecolo. "On l'a vu subreptiscement, madame Zakia Khattabi (co-présidente d'Ecolo également) est beaucoup plus partisane de faire augmenter certains prix pour la transition économique que vous. On va d'ailleurs peut-être revoir la séquence", a lancé le journaliste. Le modérateur du débat évoquait une séquence d'une émission de RTL-TVI où les candidats de parti ont partagé une journée avec des citoyens.



Le sujet a immédiatement énervé Jean-Marc Nollet. "Pour une fois vous la mettez à l'écran, comme par hasard!", s'est exclamé le candidat.



"Ecoutez, c'était marquant à ce propos-là", a rétorqué Christophe Deborsu.



Questionné sur un point visiblement sensible, le co-président d'Ecolo a été jusqu'à laisser planer des insinuations à l'encontre du présentateur de l'émission: "Ok… C'est neutre hein?! Pas de problème".



"Je suis désolé, c'est un fait. Sauf si vous êtes contre les faits. Dans la seconde partie (ndlr: de la séquence en question) c'était moins clair", a répondu Christophe Deborsu.



Olivier Maingain, président du parti DéFI, s'est laissé aller à son petit commentaire: "C'est l'avantage de la co-présidence…".



"On vous sent très sensible", a ensuite confié le présentateur du débat.



"Bah oui, parce que la question est tellement ouverte", a réagi Jean-Marc Nollet, avant de développer son argumentation.