Des membres du gouvernement en visite aux parcs éoliens offshores

(Belga) Le Premier ministre Alexander De Croo et ses ministres de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne et de l'Energie, Tinne Van der Straeten ont effectué vendredi après-midi une visite de travail dans les huit parcs éoliens situés dans la mer du Nord. Ils étaient accompagnés du patron de Colruyt, Jef Colruyt, de celui de DEME, Luc Vandenbulcke, de membres de la commission énergie du parlement, de représentants de la CREG, d'Elia ainsi que d'académiques.

La visite, au cours de laquelle les participants se sont approchés des éoliennes en bateau, était organisée par la Belgian Offshore Platform. Cette association d'investisseurs et de propriétaires des parcs éoliens vise à promouvoir le développement de l'énergie éolienne solaire qui, selon elle, peut jouer un rôle clé dans l'accélération de la transition énergétique et permettre une plus grande indépendance énergétique. Les huit parcs éoliens offshores ont désormais une capacité de 2.262 mégawatts, soit environ la capacité des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 pris ensemble. L'objectif du pays est d'atteindre pour 2040 une capacité de 8.000 MW via ses éoliennes en mer. (Belga)