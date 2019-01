Elections 2018 - Le conseil communal de Crainhem est installé; la majorité est très étroite

(Belga) Le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le conseil du CPAS de la commune à facilités de Crainhem, ont été installés mardi soir. La nouvelle majorité composée de la liste bilingue Kraainem Unie (huit sièges) et de la Liste de la Bourgmestre cdH sortante (quatre sièges), fera face à une liste DéFI-MR-Indépendants dotée de 11 sièges, et qui dispose d'une majorité d'échevins.

En effet, directement élu par la population d'une commune à facilités, le collège de Crainhem est composé de trois échevins de la liste DéFI-MR-Indépendants et de deux échevins de la liste Kraainem Unie. Sortie en tête le 14 octobre dernier, la liste DéFI-MR-Indépendants a souligné mardi soir avoir été "poussée dans l'opposition par l'opportunisme de Kraainem Unie. Celle-ci a préféré s'allier avec le grand perdant, la liste bilingue de l'ancienne bourgmestre cdH pour obtenir en faveur de son chef de file Monsieur B. Waucquez un mayorat sans partage, une majorité fragile au conseil communal à un siège près, mais sans majorité, ni au collège ni au CPAS", a-t-elle déploré. La liste de l'ancienne bourgmestre obtient la présidence du Conseil communal au profit du seul élu CD&V. Selon la liste DéFI-MR-Indépendants, la volonté de l'électeur, qui a donné la majorité des sièges du collège à cette liste, a été bafouée dans la nuit même des élections, "Kraainem Unie n'ayant délibérément même pas pris contact avec eux afin de voir si et à quelles conditions, il était possible de travailler ensemble, comme les résultats des élections le voulaient naturellement". Fort de la "grande confiance" des électeurs, le groupe DéFI-MR-Ind. a enfin souligné qu'il respectera ses engagements, tout en contrôlant scrupuleusement toutes les actions de la majorité KU/LB. "Il veillera bien évidemment aussi au respect des lois linguistiques", a-t-il conclu, dans un communiqué diffusé en marge de la première réunion du conseil. (Belga)