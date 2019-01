Elections 2019 - Ahmed Laaouej et Rudi Vervoort chefs de file du PS bruxellois pour le scrutin

(Belga) Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le chef de groupe à la Chambre Ahmed Laaouej seront les têtes de liste du PS à Bruxelles pour les élections régionales et fédérales du 26 mai, a-t-il été annoncé dimanche lors des voeux de la fédération bruxelloise du parti socialiste.

"Permettez-moi, parce que c'est une évidence, d'appeler ceux qui seront incontestablement nos chefs de file pour le 26 mai prochain. J'appelle à mes côtés Rudi Vervoort et Ahmed Laaouej", a ainsi lancé Laurette Onkelinx, la présidente du PS bruxellois, en conclusion de son discours. M. Laaouej s'est dit honoré par la confiance qui lui est témoignée. "Je ne manquerai pas de relever le défi de mener le PS à la victoire avec les autres membres de la liste", a-t-il commenté à l'agence Belga. Le chef de file de l'opposition socialiste au gouvernement fédéral a indiqué les priorités qui seront les siennes: les enjeux sociaux et la "réparation des dégâts provoqués par le gouvernement Michel", la justice fiscale ainsi que la récupération du "terrain perdu en matière de démocratie à cause de la N-VA". (Belga)