Élections 2019: les résultats chamboulent les finances de certains partis, le PTB va gagner 5 fois plus qu'avant

En Belgique, vous l'ignoriez sans doute, mais le financement des partis politiques est entièrement public. Afin d'éviter que des entreprises ou des fonds privés n'influencent trop une campagne et donc les résultats des élections, ce sont les finances publiques qui leur octroi un budget de fonctionnement. Ce financement prend la forme d'une dotation annuelle versée mensuellement, et d'un montant forfaitaire par vote recueilli.

Et vu les grands changements au niveau des résultats des partis, il y a des grands changements dans l'argent qu'ils vont recevoir. Le quotidien financier L'Echo a sorti sa calculette, et ses conclusions sont les suivantes pour les partis francophones:

Les perdants (en millions d'euros de dotation annuelle):

PS: 9,49 -> 7,81

MR: 8,02 -> 6,29

cdH: 4,32 -> 3,05

PP: 0,53 -> 0

Les gagnants (en millions d'euros de dotation annuelle):

PTB: 1,02 -> 5,42

Ecolo: 1,99 -> 4,98

DéFI: 0,77 -> 0,84

Sans surprise, c'est donc le PTB et Ecolo qui voient leur budget exploser, et leurs opportunités de stratégie politique se multiplier. Le PS et le MR perdent pas mal de plumes dans l'affaire, sans remettre en cause leur mode de fonctionnement, cependant.