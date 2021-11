Elio Di Rupo: "On doit revenir à la culture du masque d'une manière généralisée"

Lors de la conférence de presse du comité de concertation au cours de laquelle le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé de nouvelles mesures destinées à enrayer la progression résurgente de l'épidémie de Covid en Belgique, le ministre-président wallon Elio Di rupo a rappelé les 3 mesures-phare, des mesures "relativement classiques et simples mais très importantes". "Le comité de concertation fait à nouveau confiance à chaque citoyen. Pourquoi ? La situation est sérieuse mais si on y met chacun un peu de bonne volonté on devrait pouvoir passer l'hiver sans drame", a-t-il dit.

1. La 3ème dose

"Nous pourrons tous en bénéficier."

2. Le masque

"On doit revenir à la culture du masque d'une manière généralisée."

3. Le télétravail

"Cela permet de décongestionner les bus et trains. D'éviter de se retrouver trop nombreux dans des bureaux."

Elio Di Rupo a rappelé que même si certains vaccinés tombaient malades et que certains devaient même être hospitalisés, il n'en restait pas moins qu'il y avait une "chose certaine": "Quand on est vacciné on a beaucoup moins de chance d'être contaminé."

