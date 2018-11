Émeutes à Feluy: le gouvernement fédéral est prêt à intervenir

Le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, annonce que le gouvernement fédéral est prêt à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la violence. Jan Jambon était interrogé par Olivia François et Pascal Noriega pour le RTL INFO 13H.

"Je pense que la police a bien préparé les actions mais tout est géré par le gouverneur. On n’est pas encore dans la phase fédérale, ça reste au niveau provincial. Les choses sont donc gérées par les gouverneurs. On ne va pas accepter que des manifestants s’emparent du domaine public. Donc si c’est nécessaire d’engager plus de moyens, on va le faire. On va faire ce qu’il faut pour éviter des choses qui sont inacceptables", a indiqué le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon.