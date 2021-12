Le centre de crise demande aux gouverneurs de province de faire appliquer les fermetures de la Culture: "Ce n'est pas simple"

Le secteur culturel ne désarme pas face à la fermeture qui lui est imposée (voir les détails sur la manifestation qui a eu lieu dimanche). Mais ce lundi matin, le centre de crise émet une instruction et l'adresse aux 10 gouverneurs des provinces : en tant que garants de l'ordre et de la sécurité publique, ils sont priés de faire respecter les fermetures des salles de cinéma et de théâtre, notamment.

Un message doit théoriquement être envoyé aux autorités et polices locales. Des autorités parfois perdues face à cette mesure, comme nous l'explique Hervé Jamar, le gouverneur de la Province de Liège. "J'avoue avoir reçu ce week-end énormément de coups de téléphone de la part de bourgmestres, de chefs de zone de police qui me demandaient concrètement comment ils pouvaient agir… Je crois que mes collègues sont dans la même situation que moi, c'est-à-dire que ce n'est pas simple. Il ne m'appartient pas de juger du bienfondé de la norme, il m'appartient de la faire appliquer d'une certaine manière, pour autant qu'elle soit applicable".

Hervé Jamar s'interroge d'autant plus que les parquets ont déjà fait savoir qu'ils avaient d'autres priorités en termes de poursuites judiciaires. Le gouverneur liégeois pointe aussi un potentiel effet pervers de la fermeture du secteur culturel. "Il ne faudrait pas non plus que le fait d'être répressif ajoute à des manifestations et autres qui seraient plus contaminantes que les manifestations culturelles au sens propres du terme".

Le gouverneur pointe également un timing compliqué: 3 jours à peine entre les annonces du comité de concertation et la fermeture effective du secteur culturel.