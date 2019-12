Pourquoi Paul Magnette et Bart De Wever se sont-ils rencontrés discrètement mercredi matin?

Les présidents du PS Paul Magnette et de la N-VA Bart De Wever se sont vus mercredi matin au siège du Parti socialiste, indique jeudi le quotidien Le Soir.



Cette rencontre, intervenue au lendemain des déclarations de Rudy Demotte fermant la porte à toute alliance du PS avec la N-VA, n'aurait pas eu lieu dans le cadre officiel des négociations gouvernementales sous l'égide des informateurs royaux, Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR). Interrogé sur la tenue de cet entretien au Boulevard de l'Empereur, le porte-parole du PS s'est refusé à infirmer ou confirmer l'information. La question se pose de savoir si cette rencontre pourrait avoir un effet sur la poursuite de la mission de MM. Bouchez et Coens, qui doivent remettre vendredi leur premier rapport au Roi. Dans leur entourage, on indiquait uniquement que c'était "une bonne chose qu'on se parle".