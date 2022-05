Gand accueillera le congrès international Velo-city en 2024

(Belga) La ville de Gand accueillera en 2024 le congrès international Velo-city, un sommet mondial du cyclisme où se rencontrent gouvernements, monde politique, universitaires et entreprises. Le rendez-vous leur permet d'échanger idées et connaissances au sujet de l'avenir du deux-roues et des infrastructures nécessaires.

Gand a été choisie pour son "engagement impressionnant envers les cyclistes", selon l'organisation. Velo-city rassemble sur quatre jours quelque 1.400 participants provenant de 60 pays. Le congrès a été organisé pour la première fois en 1980 et se tient cette année à Ljubljana, en Slovénie. L'an prochain, ce sera au tour de la ville allemande de Leipzig, avant Gand dans deux ans. (Belga)