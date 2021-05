Georges-Louis Bouchez gagne-t-il "18.900 euros net par mois" comme l'affirme Raoul Hedebouw? Le président du MR répond

Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB, et Georges-Louis Bouchez, président du MR, étaient invités sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche pour évoquer les tensions au sein du gouvernement par rapport à la normale salariale. Durant ce débat, ils sont revenus sur l'affirmation de Raoul Hedebouw lors de son discours du 1er mai concernant le salaire du président du MR.

Les négociations salariales à propos des salaires et des conditions de travail dans le secteur privé ont été interrompues mardi dernier, le fossé entre syndicats et employeurs semblant être trop profond. Le front commun syndical estime la marge salariale maximale, hors index, de 0,4% insuffisante et considèrent que des hausses plus substantielles sont possibles dans certains secteurs, surtout ceux qui ont bien résisté à la crise du coronavirus. Les syndicats souhaitent également que la loi actuelle sur les salaires, qu'ils jugent trop contraignante, soit modifiée. Pour le patronat, la crise actuelle liée à la pandémie constitue la pire crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Il estime donc qu'il faut donc être réaliste.

Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB, et Georges-Louis Bouchez, président du MR, étaient invités sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche pour évoquer ce sujet, mais le débat a rapidement tourné autour d'une autre polémique, celle concernant le salaire de Georges-Louis Bouchez. En effet, hier, lors de son discours du 1er mai, Raoul Hedebouw a déclaré: "Quand on est président du MR et qu'on gagne 18.900 euros net par mois, on ne peut pas connaître la réalité du monde du travail".

"Combien vous gagnez ?"

"Ça, ça m'a beaucoup intéressé, a expliqué Georges-Louis Bouchez sur RTL-TVI. Je peux vous dire que dans ma famille, ils étaient aussi intéressés. Parce que si je touchais 18.900 euros net par mois…" Interrompu, il reprend: "Hier, vous avez indiqué que je gagnais ce montant en net. Et en réalité, Monsieur Hedebouw, vous confondez le net et le brut. Cela veut dire 50% de différence."

"Combien vous gagnez ?", insistent alors Christophe Deborsu et Raoul Hedebouw. "Je vais vous le dire, j'ai le même salaire qu'un vice-Premier ministre et que mon homologue au Parti Socialiste. Donc le montant qu'a donné Monsieur Hedebouw est un montant brut qui est plafonné. Donc 18.900 euros brut par mois, cela veut dire qu'en net, on doit être entre 7.000 et 8.000 euros quand les cotisations sont payées et l'imposition."

Quant à Raoul Hedebouw, il a affirmé toucher "plus ou moins 2.000 euros net par mois".