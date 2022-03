Grand Baromètre: a qui "profite" l'actualité chargée de ces derniers mois?

La guerre, les prix record de l’énergie ou la prolongation du nucléaire sont les faits marquants intervenus durant les 3 derniers mois. A qui ont-ils profité ?

D’abord, à qui profite la guerre ?

Essentiellement à des personnalités individuelles, plus qu’à des partis. La plus grande progression dans notre palmarès de popularité, c’est la ministre de la Défense Ludivine Dedonder : + 10 places en Wallonie. La socialiste tournaisienne occupe la 7ème place du classement. Même percée remarquée pour Sammy Mahdi, secrétaire d’Etat à l’asile et à ce titre exposé pour l’accueil des Ukrainiens : 7ème personnalité flamande, 12ème à Bruxelles, pour son entrée dans le classement. Alexander De Croo, lui, monte sur la première place du podium à Bruxelles, même si c’est aux côtés de Sophie Wilmès.

Parmi les gros dossiers qui ont rythmé la période de sondage, il y a les prix élevés de l’énergie. Dans la foulée du 3ème plan d’aide du gouvernement fédéral, pour soutenir les Belges dans le paiement de leurs factures d’énergie.

Qui profite de ces prix élevés de l’énergie ?

Le PTB et la N-VA, qui ont été en pointe de la critique sur ce dossier à la Chambre, dans les débats télévisés, en récoltent clairement les fruits. Pour les communistes, on est en plein dans les dossiers sociaux, la précarité, l’ADN du parti en quelque sorte. Pour la N-VA, un dossier où les nationalistes sont arrivés à damer le pion à leurs rivaux du Vlaams Belang.

Le dossier ne profite à aucun parti de la majorité, visiblement. 5 des 7 partis de la coalition perdraient des élus, si on revotait demain, à l’exception du MR et de Vooruit. Et ces deux partis tirent en fait les marrons du feu de cette majorité depuis plusieurs mois, bien avant l’envolée des prix des carburants.

Sur le plan personnel, on note que les plus fortes progressions en Flandre dans notre palmarès de popularité, sont pour Vincent Van Peteghem et Tinne Vanderstraeten. Deux ministres sur le devant de la scène, dans le récent plan d’aide, pour faire baisser les factures, et les prix du litre à la pompe

Qui profite de la prolongation du nucléaire ?

On aurait pu croire que la prolongation du nucléaire, intervenue au beau milieu de notre période de sondage, handicape les partis écologistes. Ecolo et Groen sont en effet les plus fervents opposants de cette technologie et ont dû plier vendredi. Et pourtant, pas de conséquences pour les scores des partis verts francophones et néerlandophones dans notre sondage. Ecolo perd un demi point en Wallonie mais en gagne un à Bruxelles, le score de Groen est stable.

Peut-être est-ce trop tôt pour mesurer l’impact de la décision du gouvernement de vendredi.

En revanche, les personnalités Ecolo semblent souffrir de la séquence. Parmi les plus grands reculs, ceux des deux coprésidents d’Ecolo. Jean-Marc Nollet perd 8 places en Wallonie, dans notre classement de popularité, 10 places perdues par sa collègue Rajae Maouane à Bruxelles. Pertes aussi pour le vice-Premier ministre Georges Gilkinet et pour le ministre wallon de la Mobilité Philippe henry.

Tous les écologistes sont d’ailleurs logés dans la seconde moitié du classement, aucun ne dépasse la 15ème place de la popularité. Seules Petra De Sutter et Tinne Vanderstraeten, deux écologistes flamandes, ont tiré parti de leur visibilité ces trois derniers mois.

Pour rappel, le Grand Baromètre RTLinfo/Ipsos/Le Soir de ce mois de mars a sondé un échantillon représentatif parmi les Belges de 18 ans et plus de 2614 personnes (598 à Bruxelles, 1009 en Wallonie et 1007 en Flandre). L'enquête a été menée du 15 au 22 mars 2022. Les interviews ont eu lieu en ligne et la marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est d’environ 3,1% en Flandre, 3,1% en Wallonie ; 4% à Bruxelles.