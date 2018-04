Grève chez Lidl: une septantaine de magasins fermés ce jeudi matin

(Belga) Le mouvement de grogne se poursuit chez Lidl. Vers 09h00, une septantaine de magasins étaient fermés, indique la direction. Les régions de Wallonie picarde, Liège, Mons et Charleroi sont les plus touchées, selon le Setca et la CNE. "La situation peut encore évoluer au cours de la journée", affirme la vice-présidente du syndicat socialiste, Myriam Delmée.

La direction dit espérer que les pourparlers puissent reprendre rapidement, mais pour l'heure "aucune nouvelle concertation n'est prévue", affirment les syndicats. La montée en gamme de Lidl, marquée par une rénovation de ses magasins et de nouveaux assortiments ces derniers mois, s'est accompagnée "d'une recherche de productivité sans cesse accrue" qui "épuise des équipes arrivées à la limite de ce qu'elles peuvent supporter", selon le Setca. Une concertation a eu lieu mercredi entre les syndicats et la direction mais elle n'a pas permis de trouver un accord. "Les propositions de la direction demeurent insuffisantes au regard des revendications des travailleurs", souligne le permanent CNE Romuald Geury. Mercredi, pas moins de 85 magasins sur les 300 que compte la chaîne de supermarchés en Belgique avaient gardé leurs portes closes.