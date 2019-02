Grève nationale - Une soixantaine de piquets de grève annoncés mercredi en région namuroise

(Belga) De nombreuses perturbations sont prévues mercredi dans la région namuroise en raison de la grève nationale organisée en front commun par la FGTB, la CSC et la CGSLB. Aucun grand rassemblement n'est annoncé, mais au moins une soixantaine de piquets sont programmés dans de nombreux secteurs, ont indiqué mardi les syndicats.

Des actions sont prévues chez Père Olive, Jumatt et Fondatel au zoning de Seilles (Andenne). Air Product et Carwall à Keumiée (Sambreville), le dépôt de Aldi aux Isnes (Gembloux), Mondelez à Rhisnes, ainsi que Materne et Ariston à Malonne font également partie des sites concernés. "Seules les entrées seront visées. Nous ne voulons pas faire de blocage global pour ne pas gêner ceux qui ne sont pas concernés", a toutefois précisé Guy Fays, secrétaire régional de la FGTB. "C'est d'ailleurs dans cette optique que seront menées toutes nos actions mercredi", a-t-il ajouté. Un piquet est aussi prévu au parc à containers du BEP au zoning de Malonne. Le secteur des carrières suivra également le mouvement, que ce soit chez Carmeuse (Seilles), Lhoist (Jemelle) ou Dolomies (Marche-les-Dames). Il en va de même pour le chantier naval Meuse&Sambre (Beez), les entreprises de construction Stùv (Bois-de-Villers) et Remacle (Florennes), AGC Glass (Moustier-sur-Sambre), ou encore les ateliers protégés de Beauraing et Florennes. De grandes chaines de magasins vont également être ciblées. Ce sera le cas des Carrefour de Jambes et de Wépion, du Brico de Jambes ou de la Galeria Inno du centre de Namur. Delhaize, Colruyt, Match, Trafic, Lidl et Mestdagh complètent la liste, tout comme C&A, Zara, H&M. Un piquet est aussi prévu devant le Quick de Jambes. Etant donné la vague de licenciements en cours, la plupart des Proximus Center seront fermés, que ce soit à Namur, Dinant ou Flawinne. Le Forem et l'Onem figurent également parmi les nombreux piquets annoncés, tout comme le service scanning du SPF Finances à Jambes. Le site de l'Union des classes moyennes (UCM) à Wierde sera aussi "l'un des principaux points stratégiques en vue de l'obtention d'un meilleur salaire minimum", a indiqué Guy Fays. Les cheminots distribueront eux des tracts à proximité des Bas-Prés (Salzinnes) et à la gare de Namur, alors qu'un blocage des voies fluviales est annoncé à l'écluse du pont des Grands Malades. De son coté, le Tec a indiqué mardi que seuls 61% des bus devraient circuler dans la province. Si aucune fermeture n'est annoncée concernant les services communaux, le fonctionnement des écoles, universités et autres crèches sera certainement perturbé. Il en va de même pour le palais de justice et les administrations. En outre, une distribution de tracts est prévue devant l'hôtel de ville de Namur. Enfin, des actions de sensibilisation sont planifiées au CHU (Namur et Godinne) et à la clinique psychiatrique Le Beau Vallon (Namur). (Belga)