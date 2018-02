Découvrez à quel point votre ligne de train a eu du retard sur ce nouveau site internet

Infrabel a lancé lundi MobiPulse, un outil de communication vis-à-vis des navetteurs sur lequel l'entreprise ferroviaire publiera désormais deux fois par jour ses chiffres de ponctualité sur les principales lignes du réseau, après les heures de pointe. Ce baromètre recensera aussi les temps de parcours moyens sur ces principales liaisons, avec également une comparaison indicative avec le trafic routier. "D'après nos calculs, jamais la voiture n'est plus rapide que le train et les transports en commun!", a d'ailleurs souligné le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot.



> DÉCOUVREZ MOBIPULSE

MobiPulse se compose d'une carte facile à lire, actualisée chaque jour à 11h00 et 21h00, qui donne un aperçu de la ponctualité du trafic ferroviaire durant les heures de pointe matinale et vespérale. Elle recense les temps de parcours entre neuf grandes gares du pays (Namur, Liège, Charleroi, Mons, Tournai, Anvers-Central, Gand-Saint-Pierre, Courtrai et Hasselt) vers Bruxelles-Central pour les trajets matinaux (entre 6h00 et 9h00) et inversement le soir (de 16h00 à 19h00).



Le baromètre, disponible sur le site internet d'Infrabel, propose également le temps de parcours moyen en voiture pendant les mêmes heures pour un trajet similaire (de centre-ville à centre-ville), sur base des données de trafic de Google Maps. Le site permet aussi de connaître le coût et l'empreinte écologique de chaque trajet et donne un aperçu des principaux incidents ayant perturbé le trafic ferroviaire. La méthode de calcul du pourcentage de ponctualité reste la même que pour celle des chiffres publiés mensuellement par Infrabel. Celle-ci stipule qu'un train est considéré comme retardé s'il est en retard de six minutes ou plus à son arrivée à destination.